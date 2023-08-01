Тренер «Динамо» Кудашов хочет, чтобы как можно больше россиян играло в НХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов считает, что число российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) должно расти.

«Любой хоккеист естественным образом хочет и будет пытаться попасть в КХЛ. Можно сколько угодно говорить о том, насколько хороша КХЛ, но все лучшие хоккеисты собраны там. Всё лучшее, финансы, инфраструктура — в НХЛ», — приводит слова Кудашова РИА Новости.

По мнению тренера, чем больше российских хоккеистов будет в НХЛ, тем сильнее станет хоккей в России.

«Я за то, чтобы больше российских хоккеистов было представлено по всему миру, чтобы о них больше знали. От этого сборная России становится только сильнее», — заявил он.

В прошедшем сезоне в НХЛ принял участие 61 россиянин, включая 12 вратарей.

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