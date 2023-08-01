The Telegraph: ПСЖ может пожаловаться в ФИФА на «Реал» из-за переговоров с Мбаппе
Как сообщает The Telegraph, парижане считают, что «Реал» вёл переговоры с футболистом сборной Франции без разрешения клуба.
По информации источника, в ПСЖ уверены, что у нападающего есть соглашение с «Реалом».
Напомним, что нападающий был исключён из состава парижан на предсезонный сбор в Японии. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет разрешить ситуацию с трансфером Мбаппе в начале августа.