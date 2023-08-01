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The Telegraph: ПСЖ может пожаловаться в ФИФА на «Реал» из-за переговоров с Мбаппе

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Руководство «Пари Сен-Жермен» может подать официальную жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на мадридский «Реал».

Как сообщает The Telegraph, парижане считают, что «Реал» вёл переговоры с футболистом сборной Франции без разрешения клуба.

По информации источника, в ПСЖ уверены, что у нападающего есть соглашение с «Реалом».

Напомним, что нападающий был исключён из состава парижан на предсезонный сбор в Японии. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет разрешить ситуацию с трансфером Мбаппе в начале августа.

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