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ESPN: «Реал» хочет разрешить ситуацию с трансфером Мбаппе в начале августа

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Испанский «Реал» хочет разрешить ситуацию с трансфером нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе до старта нового сезона Ла Лиги.
ESPN: «Реал» хочет разрешить ситуацию с трансфером Мбаппе в начале августа
  • AP

Как сообщает ESPN, руководство испанского клуба готово заключить сделку, если «Пари Сен-Жермен» начнёт официальные переговоры по переходу 24-летнего француза.

По информации источника, в «Реале» предполагают, что трансфер обойдётся в более чем 200 млн евро, включая бонусы.

Отмечается, что парижский клуб оценивает нападающего в 250 млн евро, но может согласиться продать его за меньшую сумму.

Напомним, что Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что английский «Ливерпуль» ведёт переговоры с ПСЖ об аренде Мбаппе.

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