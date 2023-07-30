Mirror: «Ливерпуль» ведёт переговоры с ПСЖ об аренде Мбаппе

Английский «Ливерпуль» хочет арендовать нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе на один сезон.

Как сообщает Mirror, руководство «Пари Сен-Жермен» возмущено отказом 24-летнего француза вести переговоры с саудовским «Аль-Хилялем», который предлагал за него рекордную сумму в 300 миллионов евро.

По информации источника, французский клуб опасается, что нападающий перейдёт в мадридский «Реал» в 2024 году на правах свободного агента.

Отмечается, что сделка с саудовским клубом позволит парижанам получить доход, а также сэкономить на высокой зарплате Мбаппе.

Напомним, что Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от переговоров с «Аль-Хилялем».