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L'Equipe: Мбаппе отказался от переговоров с «Аль-Хилялем»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не перейдёт в Саудовскую Аравию.
L'Equipe: Мбаппе отказался от переговоров с «Аль-Хилялем»
  • AP

Мбаппе не стал встречаться с саудовцами, и его окружение отказалось вести переговоры, сообщает L’Equipe.

По информации СМИ, на всю сделку с Мбаппе Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии готов потратить в общей сложности €700 млн.

Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. По данным СМИ, он выставлен на трансфер. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее представители Мбаппе начали переговоры с саудовским «Аль-Хилялем».

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