L'Equipe: Мбаппе отказался от переговоров с «Аль-Хилялем»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не перейдёт в Саудовскую Аравию.

Мбаппе не стал встречаться с саудовцами, и его окружение отказалось вести переговоры, сообщает L’Equipe.

По информации СМИ, на всю сделку с Мбаппе Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии готов потратить в общей сложности €700 млн.

Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. По данным СМИ, он выставлен на трансфер. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее представители Мбаппе начали переговоры с саудовским «Аль-Хилялем».