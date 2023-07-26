AS: представители Мбаппе начали переговоры с «Аль-Хилялем»

Представители нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе начали переговоры с саудовским «Аль-Хилялем».

Как сообщает AS, помимо финансового аспекта, сторона 24-летнего француза и клуб из Саудовской Аравии обсуждают срок действия контракта.

По информации источника, «Аль-Хиляль» предлагает соглашение на два года, а нападающий хочет на один.

Отмечается, что на всю сделку Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии готов потратить в общей сложности €700 млн.

Напомним, что Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. По данным СМИ, он выставлен на трансфер. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго призвала ПСЖ сохранить Мбаппе.