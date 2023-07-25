Мэр Парижа призвала ПСЖ сохранить Мбаппе

Мэр Парижа Анн Идальго высказала мнение, что ПСЖ обязан всеми силами сохранить нападающего Килиана Мбаппе.

«Мне непонятны действия ПСЖ. Признаюсь, я в этом ничего не понимаю. Мбаппе — экстраординарный игрок. Команде нужно сделать всё, чтобы убедить Мбаппе продолжить выступать за команду. Непонятно, какие игры затеял ПСЖ», — приводит слова Идальго RMC Sport.

Напомним, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с ПСЖ, но хочет отработать действующее соглашение с парижским клубом до конца. Договор действует до лета 2024 года.

По информации СМИ, ПСЖ согласился продать Мбаппе «Аль-Хилялю» за €300 млн.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался переходить в «Аль-Хиляль».