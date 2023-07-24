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Relevo: Мбаппе отказался переходить в «Аль-Хиляль»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе дал понять, что не намерен принимать предложение по трансферу в саудовский «Аль-Хиляль».
Relevo: Мбаппе отказался переходить в «Аль-Хиляль»
  • AP

Вице-чемпион мира готов провести следующий сезон в ПСЖ на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры с «Реалом», сообщает Relevo.

Напомним, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с ПСЖ, но хочет отработать действующее соглашение с парижским клубом до конца. Договор действует до лета 2024 года.

По информации СМИ, ПСЖ согласился продать Мбаппе «Аль-Хилялю» за €300 млн.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов платить Мбаппе €700 млн и отпустить его в «Реал» через год.





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