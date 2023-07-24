Бендж: «Аль-Хиляль» готов платить Мбаппе €700 млн и отпустить его в «Реал» через год
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Как сообщает журналист CBS Джеймс Бендж в социальных сетях, саудовский клуб не только готов заплатить парижскому клубу €300 млн за трансфер футболиста, но и платить самому Мбаппе €700 млн за сезон.
Напомним, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с ПСЖ, но хочет отработать действующее соглашение с парижским клубом до конца.
По данным СМИ, парижан не устраивает ситуация, при которой нападающий уйдёт летом 2024 года в качестве свободного агента. Клуб принимает меры для того, чтобы либо продать его, либо продлить с ним договор.
Ранее сообщалось, что «Реал» нашёл средства на трансфер Мбаппе и готов завершить сделку с ПСЖ.