L’Equipe: ПСЖ согласился продать Мбаппе «Аль-Хилялю» за €300 млн

«Пари Сен-Жермен» готов продать Килиана Мбаппе саудовскому «Аль-Хилялю».

«Парижане» примут предложение клуба из Эр-Рияда, если смогут убедить игрока перейти в саудовскую лигу, сообщает L’Equipe.

Напомним, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с ПСЖ, но хочет отработать действующее соглашение с парижским клубом до конца.

По данным СМИ, парижан не устраивает ситуация, при которой нападающий уйдёт летом 2024 года в качестве свободного агента. Клуб принимает меры для того, чтобы либо продать его, либо продлить с ним договор.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов платить Мбаппе €700 млн и отпустить его в «Реал» через год.