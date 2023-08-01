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Абаскаль заявил, что бывший игрок ЦСКА Медина готов играть за «Спартак»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему полузащитник Хесус Медина не принял участие в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой».

«Медина готов играть, но не в сегодняшней игре, так как она складывается тяжело, а он пока не принимал участия даже в контрольных встречах», — приводит слова Абаскаля РИА Новости.

Тренер ответил на вопрос о том, на каких позициях будет играть 26-летний парагваец.

«Хесус может сыграть и слева и справа, вы сами знаете. В центре обороны — нет», — заявил он.

Встреча состоялась 31 июля на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Медина впервые попал в заявку красно-белых на игру РПЛ.

Полузащитник перешёл в «Спартак» из ЦСКА 11 июля.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что у Медины было небольшое повреждение икроножной мышцы.

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