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Алаев поблагодарил ФИФА за помощь с регистрацией новичков «Ростова»

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поблагодарил коллег из ФИФА за помощь в снятии запрета с «Ростова» на регистрацию новичков.

«Кто помог? Наше общее дело помогать клубам. Где мы можем, всегда поможем. А как это произошло, афишировать особо не хочется. Главное, футболисты вышли на поле.

Я благодарен коллегам из ФИФА, что они в субботний день нашли время, вышли на работу, выполнили свои обещания», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Напомним, что президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц сообщил о проблеме с переводом денег шведскому «Норрчёпингу» за трансфер нападающего Понтуса Альмквиста, за что ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков. 29 июля команда заявила семь игроков для участия в чемпионате России.

Ранее Алаев высказался о судействе в матче второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА.

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