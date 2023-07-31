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Алаев назвал чрезвычайным происшествием ошибку Безбородова в матче «Ахмат» — ЦСКА

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о судействе в матче второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА.
Алаев назвал чрезвычайным происшествием ошибку Безбородова в матче «Ахмат» — ЦСКА
  • РИА Новости

«По мне — это ЧП. Я не знаю, какое объяснение дали, но мне очень обидно, что такой опытный судья допустил подобную ошибку», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

В первом тайме арбитр назначил пенальти и показал жёлтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. После того как Игорь Акинфеев отбил удар, Безбородов пересмотрел эпизод с помощью VAR и показал Гайичу красную карточку, позволив перебить пенальти.

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих. Судья назначил за матч пять пенальти и показал три красные карточки.

Ранее сообщалось, что ЦСКА направил обращение в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Гайича.

 

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