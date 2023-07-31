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Кечинов: Бонгонда — качественный футболист, но ему нужно прибавить в командной игре

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру новичка красно-белых Тео Бонгонда.
Кечинов: Бонгонда — качественный футболист, но ему нужно прибавить в командной игре
  • РИА Новости

«Мне нравится то, что теперь в атаке у «Спартака» так много креативных футболистов, которые за счёт индивидуального мастерства могут сделать результат. Тео Бонгонда как раз является одним из таких. Он отлично влился в коллектив, забивает во второй игре подряд. Тео очень хорошо играет левой ногой, действует легко, быстро, с хорошим дриблингом, у него поставлен удар. Как говорят на футбольном сленге, он «игровой футболист».

Но Бонгонда нужно ещё прибавить в командной игре, чтобы он чаще действовал на команду, а не только на себя. А так это очень удачный трансфер», — сказал Кечинов RT.

31 июля Бонгонда забил дебютный гол за «Спартак» в РПЛ. Это произошло в матче второго тура с «Балтикой».

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Балтику» во втором туре РПЛ.

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