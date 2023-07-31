В «Ахмате» недовольны судейством на матче с ЦСКА в РПЛ

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что в клубе недовольны работой судейской бригады Владислава Безбородова на матче второго тура РПЛ с ЦСКА.

«Судейство комментировать не будем, у нас есть судейский департамент. Пусть они прокомментируют. Но мы тоже недовольны», — приводит слова Айдамирова Metaratings.

Во встрече, которая завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей, главный арбитр Владислав Безбородов назначил пять пенальти и показал три красные карточки.

Ранее сообщалось, что Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти в матче второго тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.