Мане: уход из «Баварии» причиняет мне боль
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«Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Я бы хотел, чтобы всё закончилось по-другому. Тем не менее я желаю клубу и болельщикам самого лучшего», — приводит слова Мане журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.
Также журналист сообщил, что контракт форварда с «Аль-Насром» будет рассчитан до 2027 года.
В прошедшем сезоне 31-летний сенегалец забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Мане подпишет контракт с «Аль-Насром» на €160 млн.