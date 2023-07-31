Мане: уход из «Баварии» причиняет мне боль

Нападающий Садио Мане подтвердил свой уход из «Баварии».

«Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Я бы хотел, чтобы всё закончилось по-другому. Тем не менее я желаю клубу и болельщикам самого лучшего», — приводит слова Мане журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Также журналист сообщил, что контракт форварда с «Аль-Насром» будет рассчитан до 2027 года.

В прошедшем сезоне 31-летний сенегалец забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мане подпишет контракт с «Аль-Насром» на €160 млн.