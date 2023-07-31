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Sky Sports: Мане подпишет контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» на €160 млн

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Сенегальский футболист мюнхенской «Баварии» Садио Мане подпишет контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» на €160 млн.
Sky Sports: Мане подпишет контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» на €160 млн
  • Gettyimages.ru

31 июля Мане предстоит пройти медицинский осмотр в Дубае, где он подпишет контракт до 2027 года с зарплатой €40 млн в год, сообщает Sky Sports. 

В прошедшем сезоне 31-летний сенегалец забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде».

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