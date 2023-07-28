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Романо: Фабиньо прошёл медицинское обследование в «Аль-Иттихаде»

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Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде» из Саудовской Аравии.
Романо: Фабиньо прошёл медицинское обследование в «Аль-Иттихаде»
  • AP

29-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование в саудовском клубе. Устная договорённость о трансфере достигнута. В ближайшее время будет подписан контракт, сообщает в социальных сетях Фабрицио Романо.

Фабиньо в 219 матчах за «Ливерпуль» забил 11 мячей и сделал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €42 млн.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» готов предложить €37 млн за нападающего «Баварии» Садио Мане.

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