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Губерниев: только идиот может говорить о том, что нам нужно бойкотировать МОК и Олимпиаду

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил против бойкота Олимпиады и Международного олимпийского комитета (МОК) российскими спортсменами.
Губерниев: только идиот может говорить о том, что нам нужно бойкотировать МОК и Олимпиаду
  • РИА Новости

«Только идиот может сейчас говорить о том, что нам нужно бойкотировать МОК и Олимпиаду. Слава богу, что есть в стране люди, которые, несмотря на всю сложность ситуации, понимают, что выходить из олимпийского движения, ставить какие-то ультиматумы — неприемлемо», — приводит слова Губерниева Sport24.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов подверг критике руководство ОКР за недостаточную реакцию на политику МОК. Народный избранник фактически предложил выйти из олимпийского движения.

При этом МОК рекомендовал спортивным федерациям при определённых условиях допускать атлетов из России до международных стартов. Таким образом, российские спортсмены могут получить возможность отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что Станислав Поздняков считает глупостью требование выйти из олимпийского движения.

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