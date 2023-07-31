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В «Спартаке» назвали неприятным инцидент с болельщиками «Балтики» в Москве

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на инцидент с болельщиками «Балтики» в Москве.
В «Спартаке» назвали неприятным инцидент с болельщиками «Балтики» в Москве
  • РИА Новости

«Спартак» — не полиция и не Следственный комитет. Неприятно, что такие эпизоды случаются. Мне странно, что здесь эпизод хулиганства — комментарии запрашиваются у «Спартака». Это не дело футбольного клуба», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

По данным СМИ, инцидент произошёл около отеля «Хаятт» в Москве. Нападавший в маске подкараулил болельщиков из Калининграда на выходе из автобуса, облил их зелёнкой и скрылся.

Матч «Спартак» — «Балтика» состоится 31 июля в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Балтика» поможет болельщикам, облитым зелёнкой.

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