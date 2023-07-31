«Балтика» поможет болельщикам, облитым зелёнкой перед игрой со «Спартаком»

В калининградской «Балтике» сообщили, что клуб оказывает содействие болельщикам, которых облили зелёнкой перед матчем второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Клуб находится в тесном контакте с правоохранительными органами. Расследование пока не окончено», — заявили в пресс-службе «Балтики» агентству РИА Новости.

Там отметили, что причастность фанатов «Спартака» не подтверждена.

«На данном этапе можно строить какие угодно версии, надо дождаться окончания расследования», — сообщили в пресс-службе клуба.

По данным СМИ, инцидент произошёл около отеля «Хаятт» в Москве. Нападавший в маске подкараулил болельщиков из Калининграда на выходе из автобуса, облил их зелёнкой и скрылся.

Встреча между подопечными Сергей Игнашевича и красно-белыми состоится 31 июля. Игра пройдёт на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнётся в 19:30 мск.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что полузащитник Хесус Медина был поражён сильной негативной реакцией со стороны болельщиков после перехода из ЦСКА.