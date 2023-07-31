Украинская саблистка Харлан призвала отменить послематчевые рукопожатия
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«Это 100% прецедент, что случилось со мной. На месте наших федераций более тщательно давила бы на международные федерации.
Изменяйте это правило, чтобы не было таких случаев, как в фехтовании. Украинские спортсмены не пожимают руки российским и белорусским спортсменам», — приводит слова Харлан ua.tribuna.com.
Украинская саблистка 27 июля отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.
28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию.
Ранее сообщалось, что сборная Украины с Харлан в составе проиграла матч за бронзу командного турнира на ЧМ-2023.