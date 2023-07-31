Узнать больше

Украинская саблистка Харлан призвала отменить послематчевые рукопожатия

Короткая ссылка
Украинская саблистка Ольга Харлан призвала международные федерации отменить послематчевые рукопожатия на турнирах, на которые допускают россиян и белорусов.
Украинская саблистка Харлан призвала отменить послематчевые рукопожатия
  • Gettyimages.ru

«Это 100% прецедент, что случилось со мной. На месте наших федераций более тщательно давила бы на международные федерации.

Изменяйте это правило, чтобы не было таких случаев, как в фехтовании. Украинские спортсмены не пожимают руки российским и белорусским спортсменам», — приводит слова Харлан ua.tribuna.com.

Украинская саблистка 27 июля отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что сборная Украины с Харлан в составе проиграла матч за бронзу командного турнира на ЧМ-2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить