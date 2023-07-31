Украинская саблистка Харлан призвала отменить послематчевые рукопожатия

Украинская саблистка Ольга Харлан призвала международные федерации отменить послематчевые рукопожатия на турнирах, на которые допускают россиян и белорусов.

«Это 100% прецедент, что случилось со мной. На месте наших федераций более тщательно давила бы на международные федерации.

Изменяйте это правило, чтобы не было таких случаев, как в фехтовании. Украинские спортсмены не пожимают руки российским и белорусским спортсменам», — приводит слова Харлан ua.tribuna.com.

Украинская саблистка 27 июля отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что сборная Украины с Харлан в составе проиграла матч за бронзу командного турнира на ЧМ-2023.