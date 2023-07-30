Сборная Украины с Харлан в составе проиграла матч за бронзу командного турнира на ЧМ-2023
- globallookpress.com
Встреча с представительницами Южной Кореи завершилась со счётом 32:45.
Украинская саблистка 27 июля отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.
28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию.
Ранее сообщалось, что Федерация фехтования Украины потребовала лишить Смирнову нейтрального статуса.