Сборная Украины с Харлан в составе проиграла матч за бронзу командного турнира на ЧМ-2023

Сборная Украины по фехтованию на саблях с Ольгой Харлан в составе проиграла матч за бронзу командного турнира на ЧМ-2023 в Милане.

Встреча с представительницами Южной Кореи завершилась со счётом 32:45.

Украинская саблистка 27 июля отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что Федерация фехтования Украины потребовала лишить Смирнову нейтрального статуса.