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Foot Mercato: Мбаппе не будет играть за ПСЖ, если не продлит контракт и не уйдёт

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«Пари Сен-Жермен» отстранит Килиана Мбаппе от матчей, если форвард откажется уходить.
Foot Mercato: Мбаппе не будет играть за ПСЖ, если не продлит контракт и не уйдёт
  • Gettyimages.ru

Катарские владельцы клуба намерены придерживаться своей позиции: если нападающий останется в ПСЖ на сезон-2023/24, он не будет играть, сообщает Foot Mercato.

Отмечается, что игрок отказывается активировать опцию продления контракта, действующего до 2024 года.

Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. По данным СМИ, он выставлен на трансфер. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получит от клуба €60 млн в качестве бонуса за лояльность.

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