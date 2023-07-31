Foot Mercato: Мбаппе не будет играть за ПСЖ, если не продлит контракт и не уйдёт

«Пари Сен-Жермен» отстранит Килиана Мбаппе от матчей, если форвард откажется уходить.

Катарские владельцы клуба намерены придерживаться своей позиции: если нападающий останется в ПСЖ на сезон-2023/24, он не будет играть, сообщает Foot Mercato.

Отмечается, что игрок отказывается активировать опцию продления контракта, действующего до 2024 года.

Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. По данным СМИ, он выставлен на трансфер. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получит от клуба €60 млн в качестве бонуса за лояльность.