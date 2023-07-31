Мората: Мбаппе получит от ПСЖ €60 млн в качестве бонуса

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получит от клуба €60 млн в качестве бонуса за лояльность.

Как сообщает журналист Педро Мората в соцсетях, бонус футболисту зачислят вне зависимости от того, сыграет он за ПСЖ в сезоне-2023/24 или нет. По условиям контракта, для его получения ему надо было числиться в команде по состоянию на 31 июля 2023 года.

Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. По данным СМИ, он выставлен на трансфер. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе с помощью нумерологии намекнул на переход в «Реал».