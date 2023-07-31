Мбаппе с помощью нумерологии намекнул на переход в «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе намекнул на переход в мадридский «Реал».

24-летний француз опубликовал на своей странице в социальной сети карты мастей трефы, черви и бубны с цифрами девять.

Публикация с тремя девятками собрала на странице нападающего более 4,5 млн лайков. При этом большинство комментариев под постом были связаны с мадридским клубом.

В нумерологии 999 является ангельским числом и означает конец цикла и начало чего-то нового в жизни.

Отметим, что в «Реале» сейчас свободен девятый номер, под которым ранее играли нападающие Карим Бензема, Криштиану Роналду, Роналдо, Фернандо Мориентес.

Напомним, что Мбаппе был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет разрешить ситуацию с трансфером Мбаппе в начале августа.