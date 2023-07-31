Колесников — о допуске россиян на Олимпиаду: шансов мало

Двукратный призёр Олимпиады по плаванию Климент Колесников высказался о шансах россиян попасть на Игры 2024 года.

«Шансов мало. Когда обсуждают, говорят: «Шансы почти равны нулю». Но если почти равны — значит, какие‑то шансы есть. Посмотрим, надеемся на лучшее», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Александр Жуков считает, что МОК пытается угодить всем участникам конфликта, допустив спортсменов из России до участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.