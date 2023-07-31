Тищенко: вынужденный перенос — небольшая фора для Смита

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко считает, что перенос боя между Каллумом Смитом и Артуром Бетербиевым не должен сыграть значительной роли.

«На мой взгляд, вынужденный перенос — небольшая фора для Смита. Это не должно сыграть значительной роли, когда бы бой ни состоялся. Преимущество Бетербиева в классе слишком велико. Уверен, он достаточно легко справится с оппонентом. Другое дело, что гипотетический бой за звание абсолютного чемпиона планеты с Дмитрием Биволом сдвигается ещё сильнее, если он вообще планируется», — заявил Тищенко RT.

Он также отметил, что сам во время карьеры никогда не сталкивался с проблемами с зубами, но у других боксёров такое периодически случается.

«Поэтому всегда необходимо следить за своим здоровьем и обращаться к профессиональным врачам, чтобы они делали всё хорошо. Мы прекрасно понимаем, что в нашем виде, где постоянно бьют по лицу, инфекции челюсти мешают сильно. Но так же можно сказать и про любой профессиональный спорт. Тяжело переносить серьёзные нагрузки, когда в организме идёт воспалительный процесс», — добавил Тищенко.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд заявил, что перенос поединка между Бетербиевым и Смитом может плохо сказаться на россиянине.