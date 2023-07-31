Дрозд: перенос противостояния с Бетербиевым способен сыграть на руку Смиту

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд считает, что перенос поединка между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом может плохо сказаться на россиянине.

«Потенциально перенос противостояния способен сыграть на руку Смиту, учитывая возраст Бетербиева. Любая оттяжка — всегда плохо для любого боксёра. Мы все понимаем, что Артуру уже не 20 лет и на пользу ему это в любом случае не пойдёт. Но здоровье превыше всего, и выбирать не приходится. Повторюсь, речь идёт о нетипичной для бокса проблеме. Я с таким не сталкивался никогда и не помню подобного. Как правило, люди ломают руки, повреждают плечи. А тут — зубы», — заявил Дрозд RT.

Ранее пластический и челюстно-лицевой хирург Сергей Шаманаев высказался об опасности инфекции кости челюсти российского боксёра Артура Бетербиева.