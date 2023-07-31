Шаманаев об инфекции кости челюсти Бетербиева: теоретически существует и угроза для жизни

Пластический и челюстно-лицевой хирург Сергей Шаманаев высказался об опасности инфекции кости челюсти российского боксёра Артура Бетербиева.

«В случае выхода на ринг возможны новые переломы или распространение процесса. Если процесс распространён, то вследствие хронического воспалительного процесса возможна интоксикация, которая снижает спортивную форму. Теоретически существует и угроза для жизни. При распространённости процесса возможно и такое, хотя у нас нет данных об объёме поражения», — заявил Шаманаев RT.

Ранее Шаманаев предположил, что Бетербиев сможет вернуться к тренировкам не раньше чем через три месяца.