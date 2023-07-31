Шаманаев об инфекции кости челюсти Бетербиева: теоретически существует и угроза для жизни
- РИА Новости
«В случае выхода на ринг возможны новые переломы или распространение процесса. Если процесс распространён, то вследствие хронического воспалительного процесса возможна интоксикация, которая снижает спортивную форму. Теоретически существует и угроза для жизни. При распространённости процесса возможно и такое, хотя у нас нет данных об объёме поражения», — заявил Шаманаев RT.
Ранее Шаманаев предположил, что Бетербиев сможет вернуться к тренировкам не раньше чем через три месяца.