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Шаманаев об инфекции кости челюсти Бетербиева: теоретически существует и угроза для жизни

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Пластический и челюстно-лицевой хирург Сергей Шаманаев высказался об опасности инфекции кости челюсти российского боксёра Артура Бетербиева.
Шаманаев об инфекции кости челюсти Бетербиева: теоретически существует и угроза для жизни
  • РИА Новости

«В случае выхода на ринг возможны новые переломы или распространение процесса. Если процесс распространён, то вследствие хронического воспалительного процесса возможна интоксикация, которая снижает спортивную форму. Теоретически существует и угроза для жизни. При распространённости процесса возможно и такое, хотя у нас нет данных об объёме поражения», — заявил Шаманаев RT.

Ранее Шаманаев предположил, что Бетербиев сможет вернуться к тренировкам не раньше чем через три месяца. 

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