Финал первой профессиональной Российской киберспортивной лиги по СS:GO пройдёт в Москве

Офлайн-финал первой профессиональной Российской киберспортивной лиги (РКЛ) по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) пройдёт в Москве в августе.

В решающий этап турнира прошли четыре команды: «Forze» — победитель международных соревнований, который занимает 38-е место мирового рейтинга HLTV, якутская команда «HOTU», белорусская «Websterz» и кипрская «YNT».

Турнир пройдёт 12—13 августа на YOTA ARENA, также его можно будет посмотреть в официальном сообществе РКЛ. Призовой фонд соревнований составит 6 млн рублей.

Билеты на мероприятие будут впервые реализованы по новой цифровой технологии — NFT-токен. Фанатам киберспорта нужно приобрести NFT-карточку на официальном сайте РКЛ или выиграть в одном из конкурсов, которые будут проводить партнёры лиги.

РКЛ — первая профессиональная спортивная лига России по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, которая объединила крупнейшие и молодые киберспортивные организации нашей страны и ближнего зарубежья, а также была организована по аналогии с Российской премьер-лигой и Континентальной хоккейной лигой, когда в течение нескольких месяцев определяются сильнейшие команды, которые потом играют на выбывание друг против друга.

Ранее в России была создана первая профессиональная киберспортивная лига по CS:GO.