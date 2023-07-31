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Полузащитник «Оренбурга» Вера ещё не подавал документы на получение российского паспорта

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что аргентинский футболист команды Лукас Вера пока не подавал документы на оформление российского гражданства.
Полузащитник «Оренбурга» Вера ещё не подавал документы на получение российского паспорта
  • РИА Новости

«Документы никакие ещё не подавались, не занимались этим вопросом. Как только время появится, займёмся, как минимум когда трансферное окно закроется», — цитирует Андреева РИА Новости.

26-летний Вера в сезоне-2022/23 в 30 матчах за российский клуб во всех турнирах забил два гола и отдал семь результативных передач.

Ранее Вера выразил надежду на то, что в будущем будет вызван в сборную России по футболу.

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