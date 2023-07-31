Полузащитник «Оренбурга» Вера ещё не подавал документы на получение российского паспорта
- РИА Новости
«Документы никакие ещё не подавались, не занимались этим вопросом. Как только время появится, займёмся, как минимум когда трансферное окно закроется», — цитирует Андреева РИА Новости.
26-летний Вера в сезоне-2022/23 в 30 матчах за российский клуб во всех турнирах забил два гола и отдал семь результативных передач.
Ранее Вера выразил надежду на то, что в будущем будет вызван в сборную России по футболу.