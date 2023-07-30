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Аргентинец Вера надеется сыграть за сборную России после получения гражданства

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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера выразил надежду на то, что в будущем будет вызван в сборную России по футболу.
Аргентинец Вера надеется сыграть за сборную России после получения гражданства
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«Мне предложили получить российское гражданство, я согласился, мне кажется, это будет неплохо для моего будущего. Почему согласился? Во-первых, это надежда на то, что могу оказаться в сборной России, но туда предстоит долгий путь. Во-вторых, это вопрос налогов», — цитирует Веру ТАСС.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что Вера хочет получить российское гражданство.

26-летний аргентинец в сезоне-2022/23 в 30 матчах за российский клуб во всех турнирах забил два мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче второго тура чемпионата России по футболу.

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