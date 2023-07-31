Карполь заявил, что может завершить тренерскую карьеру в 2023 году

Главный тренер екатеринбургского волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь заявил о возможном завершении карьеры.

«Предстоящий сезон может стать последним», — приводит слова тренера ТАСС.

85-летний специалист возглавляет «Уралочку» с 1969 года. Под его руководством екатеринбургская команда 11 раз побеждала в чемпионате СССР, 14 раз — в чемпионате России, восемь раз — в Кубке европейских чемпионов, трижды — в Кубке СССР.

Карполь является заслуженным тренером СССР и России, заслуженным работником физической культуры РФ, вице-президентом Всероссийской федерации волейбола, президентом Общественно-спортивного центра, а также почётным гражданином Екатеринбурга и Свердловской области.

Ранее Карполь заявил, что молодёжь должна знать великую историю российского волейбола.