Карполь: молодёжь должна знать великую историю российского волейбола
«Великую историю российского и советского волейбола должны помнить все последующие поколения. Важно также выйти на первое место по победам и достижениям, мы не можем быть лишь «одними из лидеров», — цитирует Карполя ТАСС.
28 июля в России отметили столетие отечественного волейбола. В коллекции Карполя два серебра олимпиады с женской сборной России, три бронзы чемпионата мира, четыре золота чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что Олег Стояновский и Илья Лешуков завоевали золотые медали Кубка России по пляжному волейболу 2023 года в Кемерове.