Карполь: молодёжь должна знать великую историю российского волейбола

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Николай Карполь считает, что российский волейбол должен вернуть себе лидирующие позиции в мире.

«Великую историю российского и советского волейбола должны помнить все последующие поколения. Важно также выйти на первое место по победам и достижениям, мы не можем быть лишь «одними из лидеров», — цитирует Карполя ТАСС.

28 июля в России отметили столетие отечественного волейбола. В коллекции Карполя два серебра олимпиады с женской сборной России, три бронзы чемпионата мира, четыре золота чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Олег Стояновский и Илья Лешуков завоевали золотые медали Кубка России по пляжному волейболу 2023 года в Кемерове.