AS: Азар не может найти клуб после ухода из «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Эден Азар не может найти клуб после ухода от мадридцев.

Сложности футболиста с поиском нового клуба связаны с многочисленными травмами, полученными во время выступлений за «Реал», и отсутствием игровой практики, сообщает AS.

Форвард также не хочет уезжать из Испании, потому что ему и его семье там комфортно.

Соглашение Азара с «Реалом» действовало до 2024 года, но игрок поддержал инициативу клуба по расторжению контракта. В сезоне-2022/23 игрок провёл за мадридцев шесть матчей во всех турнирах, забил гол и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет разрешить ситуацию с трансфером нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе до старта нового сезона Ла Лиги.