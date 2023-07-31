Узнать больше

AS: Азар не может найти клуб после ухода из «Реала»

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Реала» Эден Азар не может найти клуб после ухода от мадридцев.

Сложности футболиста с поиском нового клуба связаны с многочисленными травмами, полученными во время выступлений за «Реал», и отсутствием игровой практики, сообщает AS.

Форвард также не хочет уезжать из Испании, потому что ему и его семье там комфортно.

Соглашение Азара с «Реалом» действовало до 2024 года, но игрок поддержал инициативу клуба по расторжению контракта. В сезоне-2022/23 игрок провёл за мадридцев шесть матчей во всех турнирах, забил гол и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет разрешить ситуацию с трансфером нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе до старта нового сезона Ла Лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить