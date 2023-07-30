Андреев: оформление гражданства Вере и Мансилье начнётся, как только позволит график

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, когда будет начата процедура по оформлению гражданства России аргентинским футболистам Лукасу Вере и Брайану Мансилье.

«Ещё не начали оформлять. Пока не занимаемся, потому что игры идут. Сейчас стабилизируемся, на рельсы встанем. Думаю, что время появится, займёмся этим вопросом», — цитирует Андреева ТАСС.

Немногим ранее Андреев сообщил, что Вера и Мансилья хотят получить российское гражданство.

26-летний Вера в сезоне-2022/23 в 30 матчах за российский клуб во всех турнирах забил два гола и отдал семь результативных передач. 26-летний Мансилья в 25 матчах забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Вера надеется сыграть за сборную России после получения гражданства.