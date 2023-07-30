Лукич — о матчах с Ираном: готовим сборную России перед возвращением на международные соревнования

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич оценил важность товарищеских матчей с командой Ирана.

«Мы думаем на два шага вперёд и смотрим в будущее. Через эти товарищеские матчи готовим сборную России перед возвращением на международные соревнования», — приводит слова Лукича «Матч ТВ».

Встречи между Россией и Ираном состоятся 7 и 9 августа. Обе игры пройдут в Перми.

Ранее Лукич заявил, что вопрос возможного перехода в Азию требует всестороннего анализа во избежание непродуманных действий.