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Лукич — о матчах с Ираном: готовим сборную России перед возвращением на международные соревнования

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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич оценил важность товарищеских матчей с командой Ирана.
Лукич — о матчах с Ираном: готовим сборную России перед возвращением на международные соревнования
  • РИА Новости

«Мы думаем на два шага вперёд и смотрим в будущее. Через эти товарищеские матчи готовим сборную России перед возвращением на международные соревнования», — приводит слова Лукича «Матч ТВ».

Встречи между Россией и Ираном состоятся 7 и 9 августа. Обе игры пройдут в Перми.

Ранее Лукич заявил, что вопрос возможного перехода в Азию требует всестороннего анализа во избежание непродуманных действий.

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