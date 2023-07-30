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Бывший футболист ЦСКА Олисе рассказал о драке с Алексеем Березуцким

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Бывший нападающий ЦСКА Олисе Секу рассказал о том, как однажды подрался с экс-защитником московского клуба Алексеем Березуцким.
Бывший футболист ЦСКА Олисе рассказал о драке с Алексеем Березуцким
  • Gettyimages.ru

«Я в драки вообще не лез никогда. Один раз только подрался с Алексеем Березуцким на тренировке», — приводит слова Олисе Sport24.

По словам экс-нападающего, драка произошла после того, как Березуцкий жёстко сыграл против него.

«Я подошёл к Березуцкому и спросил: «Ты почему так действуешь против меня?» Ну и слово за слово… Нас быстро растащили. Хотя в итоге я остался с фингалом. Потом мы с Алексеем спокойно поговорили и всё уладили», — рассказал он.

33-летний либериец выступал за армейцев с 2009 по 2015 год. В составе красно-синих он выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата России, а также дважды становился обладателем Кубка России.

Ранее сообщалось, что нападающий узбекского «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев может перейти в ЦСКА.

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