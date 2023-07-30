Карпин поблагодарил президента РПЛ за помощь с регистрацией новичков «Ростова»
- РИА Новости
«Огромное спасибо Алаеву, который помог. Как это происходило — я не в курсе. Слава богу, 29 июля часов в 15 сказали, что будет дозаявка», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Напомним, что президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц сообщил о проблеме с переводом денег шведскому «Норрчёпингу» за трансфер нападающего Понтуса Альмквиста, за что ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков.
Ранее Карпин прокомментировал ничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче второго тура РПЛ.