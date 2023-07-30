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Карпин поблагодарил президента РПЛ за помощь с регистрацией новичков «Ростова»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева в разрешении ситуации с запретом Международной федерации футбола (ФИФА) на регистрацию новичков.
Карпин поблагодарил президента РПЛ за помощь с регистрацией новичков «Ростова»
  • РИА Новости

«Огромное спасибо Алаеву, который помог. Как это происходило — я не в курсе. Слава богу, 29 июля часов в 15 сказали, что будет дозаявка», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц сообщил о проблеме с переводом денег шведскому «Норрчёпингу» за трансфер нападающего Понтуса Альмквиста, за что ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков.

Ранее Карпин прокомментировал ничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче второго тура РПЛ.

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