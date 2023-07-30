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«Барселона» разгромила мадридский «Реал» в товарищеском матче

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Футбольный клуб «Барселона» со счётом 3:0 обыграл мадридский «Реал» в товарищеском матче.

Об этом информирует ТАСС.

«Голы забили Усман Дембеле (15-я минута), Фермин Марин (85), Ферран Торрес (90+1)», — говорится в сообщении.

«Реал», в свою очередь, не реализовал пенальти. Отмечается, что на 20-й минуте нападающий  Винисиус попал в перекладину.

Игра прошла в Далласе (штат Техас, США) в присутствии 82 026 зрителей.

Ранее «Барселона» была предварительно допущена к участию в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24.

Также сообщалось, что «Реал» одержал победу над «Миланом» в товарищеском матче в США.

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