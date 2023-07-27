«Барселона» предварительно допущена к участию в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предварительно допустил «Барселону» к еврокубкам в сезоне-2023/24.

Как сообщается на официальном сайте организации, решение было принято на заседании апелляционной инстанции.

Отмечается, что дело приостановлено, но по решению инспекторов по этике и дисциплине может быть возобновлено.

УЕФА открыл расследование в отношении клуба из-за «дела Негрейры». Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее «Барселона» объявила о переходе опорника «Жироны» Ромеу.