Фернандес заявил, что ещё не набрал оптимальную игровую форму

Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес признался, что пока ещё не готов играть в полную силу.

«Мне было непросто, но я стараюсь набрать необходимый уровень. Четыре месяца не играл в официальных матчах, но делаю всё возможное, выкладываюсь на полную в каждой тренировке», — цитирует Фернандеса «Матч ТВ».

При этом он признался, что счастлив вернуться играть в чемпионат России.

«Конечно, хотелось добиться сегодня победы. Но это часть футбола, так что нужно продолжать работать, чтобы добиваться побед в будущем», — добавил Фернандес.

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:1. Фернандес вышел на замену во втором тайме.

«Зенит» в третьем туре 6 августа сыграет на выезде с московским «Динамо».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему главный арбитр матча с «Ростовом» Евгений Кукуляк удалил его с поля после окончания игры.