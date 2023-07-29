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Сборная России выиграла международный турнир по конному поло

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Сборная России по конному поло одержала победу на международном турнире в Москве.
Сборная России выиграла международный турнир по конному поло
  • Gettyimages.ru

Российская команда в финале соревнований нанесла поражение сборной Египта со счётом 8:4.

За национальную команду выступили президент Московского поло клуба Алексей Родзянко, многократный чемпион России Михаил Родзянко, лучший игрок страны в женской категории Александра Родзянко и 13-летняя Любовь Бородина.

В турнире также приняли участие команды из Аргентины и Брунея.  Соревнования прошли 29 июля в Московском поло клубе.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о встрече с главой Международной федерации тентпеггинга (ITPF) шейхом Мохаммедом аль-Файрузом.

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