Поздняков: Международная федерация тентпеггинга добилась впечатляющего прогресса

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о встрече с главой Международной федерации тентпеггинга (ITPF) шейхом Мохаммедом аль-Файрузом.

«В штаб-квартире ОКР провели рабочую встречу с главой Международной федерации тентпеггинга (ITPF), шейхом Мохаммедом аль-Файрузом. Обсудили развитие и Олимпийские перспективы этой дисциплины, тесно связанные с конным спортом, организацию и проведение соревнований и других мероприятий на территории России, а также взаимодействие в рамках расширения гуманитарного сотрудничества на уровне ОКР и НОКов стран Ближнего Востока.

Международная федерация тентпеггинга за десять лет работы добилась впечатляющего прогресса. С таким подходом к делу и энтузиазмом планы руководства федерации по включению вида спорта в Олимпийскую программу не выглядят недостижимыми. Примеры брейкинга, скейтбординга, скалолазания подтверждают, что ничего невозможного нет. Главное — огромное желание, кропотливая работа и поддержка коллег. На сегодняшний день, насколько мне известно, ITPF объединяет уже 45 стран. Уверен, что интерес к тентпеггингу в мире будет расти.

Со своей стороны президент ITPF дал высокую оценку международным соревнованиям и семинару для судей и тренеров по тентпеггингу, которые состоялись в Москве с 21 по 25 июля под эгидой ITPF при содействии Федерации конного спорта России (ФКСР)», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

5 апреля Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян от соревнований.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Поздняков высказался о политическом вмешательстве в спорт на примере Олимпиады-80 в Москве.