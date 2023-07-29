Узнать больше

Юран: ничья с «Уралом» — неплохой результат

Короткая ссылка
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о ничьей с «Уралом» во втором туре РПЛ.
Юран: ничья с «Уралом» — неплохой результат
  • РИА Новости

«Наверное, сказать, что недоволен, может быть, и неправильно. Лукавить не буду. Всё‑таки «Урал» — серьёзная команда. В предыдущем туре обыгрывает ЦСКА. На мой взгляд, немногие отсюда увозят очки. Хочется большего, настраивались на победу, но ничья в Екатеринбурге — неплохой результат», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

«Урал» и «Пари НН» сыграли вничью в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24. 

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Урал» набрал четыре очка. «Пари НН» набрал одно.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ сезона-2023/24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить