Юран: ничья с «Уралом» — неплохой результат

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о ничьей с «Уралом» во втором туре РПЛ.

«Наверное, сказать, что недоволен, может быть, и неправильно. Лукавить не буду. Всё‑таки «Урал» — серьёзная команда. В предыдущем туре обыгрывает ЦСКА. На мой взгляд, немногие отсюда увозят очки. Хочется большего, настраивались на победу, но ничья в Екатеринбурге — неплохой результат», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

«Урал» и «Пари НН» сыграли вничью в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Урал» набрал четыре очка. «Пари НН» набрал одно.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ сезона-2023/24.