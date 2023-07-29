«Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ сезона-2023/24

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 3:3.

В составе бело-голубых мячи забили Арсен Захарян (восьмая минута), Константин Тюкавин (30-я), Фёдор Смолов (39-я). У самарского клуба отличились Фернандо Костанца (35-я), Гленн Бейл (73-я) и Бенхамин Гарре (90 + 1, пенальти)

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин дал понять, что защитником Сабой Сазоновым интересуется ряд клубов из Европы.