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«Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ сезона-2023/24

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«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
«Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ сезона-2023/24
  • РИА Новости

Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 3:3.

В составе бело-голубых мячи забили Арсен Захарян (восьмая минута), Константин Тюкавин (30-я), Фёдор Смолов (39-я). У самарского клуба отличились Фернандо Костанца (35-я), Гленн Бейл (73-я) и Бенхамин Гарре (90 + 1, пенальти)

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин дал понять, что защитником Сабой Сазоновым интересуется ряд клубов из Европы.

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