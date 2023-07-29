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Карпин назвал чудом снятие с «Ростова» запрета на регистрацию новичков

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Руководство российского футбола и клуба из Ростова-на-Дону помогло убедить ФИФА снять запрет на регистрацию новичков.
Карпин назвал чудом снятие с «Ростова» запрета на регистрацию новичков
  • РИА Новости

«Чудо произошло. Я всегда подгонял, но толку-то. Я не знаю, что происходило, но надо поблагодарить РФС, насколько он включился», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По его словам, также «по полной программе включились президент «Ростова» и глава РПЛ».

«Две последних недели наигрывали другой состав. Ионов и Чернов у нас в Ростове были давно. В какой момент стало окончательно понятно, что смогу на них рассчитывать сегодня? Сегодня после обеда», — добавил Карпин.

«Ростов» 29 июля после отмены запрета заявил семь игроков для участия в чемпионате России. Российский клуб погасил задолженность перед шведским «Норрчёпингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.

Ранее Карпин заявил, что «Ростов» должен обезопасить себя от вылета из РПЛ и стыковых матчей.

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