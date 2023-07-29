Дьяков: тренеру «Динамо» нужно время, не надо сразу рубить с плеча
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«Летний перерыв совсем короткий. Времени было мало, чтобы Личка разобрался с составом и игроки поняли требования. Надо дать «Динамо» время. Не надо сразу рубить с плеча», — цитирует Дьякова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, психологическое состояние после таких результатов у команды явно не из лучших.
«Руководству, футболистам и самому тренеру надо придерживаться плана и не делать поспешных решений. Просто надо готовиться дальше к сезону — и победы придут. Вполне возможно, что уже в третьем туре», — заключил Дьяков.
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24. Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 3:3.
В составе бело-голубых мячи забили Арсен Захарян (восьмая минута), Константин Тюкавин (30-я), Фёдор Смолов (39-я). У самарского клуба отличились Фернандо Костанца (35-я), Гленн Бейл (73-я) и Бенхамин Гарре (90 + 1, пенальти).
Бело-голубые 6 августа в третьем туре на выезде сыграют с петербургским «Зенитом».
Ранее сообщалось, что Игорь Осинькин остался доволен качеством игры «Крыльев» в матче с «Динамо».