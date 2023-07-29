Горохова назвала хамством поведение украинки Харлан в поединке со Смирновой

Трёхкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова высказалась о поведении украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию.

«Со стороны украинской спортсменки было продуманное хамство. Решение остановить движение соперницы саблей не могло возникнуть мгновенно, наверняка всё это было продумано заранее», — цитирует Горохову ТАСС.

Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже FIE отменила дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что FIE изменит регламент после инцидента с Харлан.