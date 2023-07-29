Горохова назвала хамством поведение украинки Харлан в поединке со Смирновой
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«Со стороны украинской спортсменки было продуманное хамство. Решение остановить движение соперницы саблей не могло возникнуть мгновенно, наверняка всё это было продумано заранее», — цитирует Горохову ТАСС.
Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Украинку дисквалифицировали.
28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже FIE отменила дисквалификацию.
Ранее сообщалось, что FIE изменит регламент после инцидента с Харлан.